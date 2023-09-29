В Смольном посчитали количество покинувших Петербург зарубежных компаний

После начала боевых действий на Украине доля иностранных компаний, которые полностью прекратили свою деятельность в Петербурге, составила 9%. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко в ходе прямой линии в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 28 сентября.

По словам чиновника, соответствующие данные были получены им непосредственно от самих участников рынка. По сравнению с началом 2022 года экономическую деятельность в городе продолжают 91% зарубежных фирм.

«Кто-то вышел из состава акционеров, где-то изменился менеджмент, но компании продолжают работу», — рассказал вице-губернатор.

Он также отметил, что часть компаний может вернуться, «вопрос только в том, будет ли куда возвращаться, когда ниша уже занята».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вице-губернатор Москаленко назвал среднюю зарплату врачей в Петербурге.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте