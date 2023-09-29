В Смольном посчитали количество покинувших Петербург зарубежных компаний
После начала боевых действий на Украине доля иностранных компаний, которые полностью прекратили свою деятельность в Петербурге, составила 9%. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко в ходе прямой линии в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 28 сентября.
По словам чиновника, соответствующие данные были получены им непосредственно от самих участников рынка. По сравнению с началом 2022 года экономическую деятельность в городе продолжают 91% зарубежных фирм.
«Кто-то вышел из состава акционеров, где-то изменился менеджмент, но компании продолжают работу», — рассказал вице-губернатор.
Он также отметил, что часть компаний может вернуться, «вопрос только в том, будет ли куда возвращаться, когда ниша уже занята».
Ранее «Ъ-СПб» писал, что вице-губернатор Москаленко назвал среднюю зарплату врачей в Петербурге.
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