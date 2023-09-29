Объявлен новый конкурс на пост главы Верховного суда Татарстана
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила конкурс на должность главы Верховного суда Татарстана. Информация об этом опубликована на сайте коллегии.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Последний день приема документов от претендентов — 30 октября 2023 года, сказано в сообщении ВККС.
Напомним, в ноябре прошлого года ВККС уже объявляла конкурс на должность председателя татарстанского суда. Тогда заявилось пять кандидатов. Коллегия отдала предпочтение заместителю председателя Шестого кассационного суда в Самаре Радику Габдуллину, который в прошлом возглавлял Советский райсуд Казани.
Ожидалось, что в конце мая его кандидатуру рассмотрит кадровая комиссия при президенте РФ, однако рассмотрение постоянно откладывалось. Перед заседанием кадровой комиссии в сентябре Радик Габдуллин снял свою кандидатуру (на фоне критики депутата Госдумы Александра Хинштейна).
С 2011 года по май 2023 года Верховный суд Татарстана возглавлял Ильгиз Гилазов. Второй шестилетний срок истек у него в мае этого года. На третий срок Ильгиз Гилазов претендовать не стал. И.о главы суда стал его зампред Эдуард Каминский.