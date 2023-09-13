Кандидат сошел на нет

Пост председателя Верховного суда (ВС) Татарстана после ухода Ильгиза Гилазова продолжает оставаться свободным. Вчера президентская комиссия должна была рассмотреть кандидатуру единственного претендента на эту должность — зампреда Шестого кассационного суда Радика Габдуллина. Однако тот снял свою кандидатуру. Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее заявлял о конфликте интересов судьи и сокрытии им имущества. Теперь Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) должна объявить новый конкурс. Эксперты не исключают, что назначение председателя ВС республики затянется еще на несколько месяцев и что в итоге им станет «человек со стороны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Китаев, Коммерсантъ Фото: Вадим Китаев, Коммерсантъ

Заместитель председателя Шестого кассационного суда Радик Габдуллин, который был рекомендован Высшей квалификационной коллегией судей на пост председателя ВС Татарстана, добровольно снял свою кандидатуру. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России», глава парламентского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Он пояснил, что это произошло «прямо перед началом заседания Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей», которое состоялось в среду.

Напомним, с 2011 года пост главы ВС Татарстана занимал Ильгиз Гилазов. На первый срок в этой должности его назначил бывший президент страны Дмитрий Медведев, на второй — действующий глава государства Владимир Путин. Полномочия господина Гилазова истекли в конце мая этого года. На третий срок в качестве председателя ВС он заявляться не стал. В этом году ему исполнилось 66 лет (по закону предельный возраст федерального судьи — 70 лет). По предложению раиса Татарстана Рустама Минниханова парламент республики назначил его главой конституционного совета региона.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявляла конкурс на должность главы ВС Татарстана еще в ноябре прошлого года. Заявки подали пять кандидатов: заместители господина Гилазова Максим Беляев и Айдар Галиакберов, а также судьи ВС Татарстана Эдуард Абдуллин и Айрат Миннуллин. Однако коллегия отдала предпочтение Радику Габдуллину. Он был судьей ВС Татарстана в 2000–2013 годах, а затем возглавлял Советский райсуд Казани. В ноябре 2019 года он стал заместителем председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции (располагается в Самаре).

В начале 2023 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что направил запросы в Генпрокуратуру и в ВККС в отношении Радика Габдуллина. Парламентарий утверждал, что 21-летний сын судьи Дамил спровоцировал «пьяную драку» у ночного клуба в Казани 25 декабря прошлого года, однако уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия) было возбуждено в отношении его визави, которого отправили под арест. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Также господин Хинштейн заявил, что судья пользуется элитной недвижимостью в казанском поселке Алтан, однако это имущество, по словам депутата, не отображено в декларациях господина Габдуллина. Ранее парламентарий также предъявлял претензии теперь уже бывшему председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову. В конце апреля ВККС приняла решение о досрочном сложении его полномочий.

«Очевидно, самоотвод стал вынужденной мерой. Ранее я направил во все инстанции целый ряд собранных мной материалов в отношении Габдуллина: о конфликте интересов, сокрытии имущества от декларирования и т.п. Большинство этих фактов также были преданы мной огласке»,— заявил в среду Александр Хинштейн. Он уверен, что «при таких обстоятельствах президентская комиссия вряд ли его поддержала бы».

В пресс-службе Верховного суда Татарстана «Ъ-Казань» сообщили, что теперь ВККС должна объявить новый конкурс на замещение вакантной должность председателя ВС. «Он (Радик Габдуллин.— "Ъ-Казань") был единственным кандидатом. Раз он снял кандидатуру, то кандидатов больше не осталось. Конкурсы должны объявить по новой»,— пояснила «Ъ-Казань» пресс-секретарь суда Наталья Лосева. Она добавила, что в качестве и.о. председателя ВС Татарстана продолжает работать зампред суда по административным делам Эдуард Каминский.

ВС Татарстана относится к федеральным судам общей юрисдикции, его председатель назначается президентом РФ по представлению главы Верховного суда России, напоминает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Он отметил, что «назначение кандидатов на должности судей производится исключительно при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей». «Так что в случае самоотвода необходимо направить главе государства новое представление и предложить новую кандидатуру, также имеющую положительное заключение ВККС»,— сказал юрист. Он затруднился сказать, как быстро может это произойти. «Вся процедура может занимать и несколько дней, и несколько месяцев, в зависимости от наличия или отсутствия консенсуса в отношении иных судей, которые могли бы занять эту должность»,— добавил господин Горбунов.

«Судьи у нас самостоятельные. Судебные процессы не зависят от председателя. Поэтому отсутствие председателя в Верховном суде Татарстана мало на что влияет»,— говорит бывший министр юстиции республики Мидхат Курманов. При этом он сожалеет, что «Габдуллина прокатали», полагая, что тот больше всех подходил для поста главы ВС республики. Мидхат Курманов рассчитывает, что при объявлении нового конкурса будет «полно» желающих возглавить суд. «Мое лично мнение, что ВС Татарстана должен возглавить человек со стороны. Он будет объективным»,— заключил экс-министр.

Кирилл Антонов