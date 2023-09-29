Здесь будет город-парк

В рамках масштабного проекта – строительства ЖК «Яблоневые сады» предусмотрено возведение 11 жилых домов с использованием технологий монолитного и объемно-блочного домостроения. В конце текущего года СК «ВЫБОР» планирует передать ключи от квартир собственникам первых двух домов. В скором времени один из них (стр. позиция 13.4) уже будет введен в эксплуатацию. Квартиры здесь представлены с качественной чистовой отделкой. Ландшафтное озеленение, стильные входные группы, современные игровые комплексы в экостиле, уютные зоны отдыха, велопарковки на территории – все продумано, чтобы наслаждаться жизнью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ландшафтное озеленение, стильные входные группы, современные игровые комплексы в экостиле, уютные зоны отдыха, велопарковки на территории – все продумано, чтобы наслаждаться жизнью Фото: СК Выбор Представители застройщика сообщили, что в настоящее время к продаже доступны квартиры на любой запрос Фото: СК Выбор В этом же районе будут расположены сразу 6 детских садов, рассчитанных в общей сложности на 1000 мест, детская школа искусств на 1400 мест, спорткомплекс для занятий 42 видами спорта Фото: СК Выбор Рядом с территорией строительства расположены лесопарк НИИ лесной генетики и селекции, ботанический сад ВГУ и Центральный парк. Фото: СК Выбор Жители нового квартала сразу смогут воспользоваться возможностями многофункционального социального кластера. Фото: СК Выбор Сохраняя традиции, проектировщики предусмотрели посадку плодовых деревьев, которые создадут атмосферу загородного уюта. Фото: СК Выбор В районе Московского проспекта, улиц Шишкова и Ломоносова завершена работа над несколькими социальными объектами – уникальными в масштабах страны. Уже работает современная и самая большая в Черноземье поликлиника, а в День знаний состоялось открытие мега-школы на 2860 мест. Фото: СК Выбор Следующая фотография 1 / 7 Ландшафтное озеленение, стильные входные группы, современные игровые комплексы в экостиле, уютные зоны отдыха, велопарковки на территории – все продумано, чтобы наслаждаться жизнью Фото: СК Выбор Представители застройщика сообщили, что в настоящее время к продаже доступны квартиры на любой запрос Фото: СК Выбор В этом же районе будут расположены сразу 6 детских садов, рассчитанных в общей сложности на 1000 мест, детская школа искусств на 1400 мест, спорткомплекс для занятий 42 видами спорта Фото: СК Выбор Рядом с территорией строительства расположены лесопарк НИИ лесной генетики и селекции, ботанический сад ВГУ и Центральный парк. Фото: СК Выбор Жители нового квартала сразу смогут воспользоваться возможностями многофункционального социального кластера. Фото: СК Выбор Сохраняя традиции, проектировщики предусмотрели посадку плодовых деревьев, которые создадут атмосферу загородного уюта. Фото: СК Выбор В районе Московского проспекта, улиц Шишкова и Ломоносова завершена работа над несколькими социальными объектами – уникальными в масштабах страны. Уже работает современная и самая большая в Черноземье поликлиника, а в День знаний состоялось открытие мега-школы на 2860 мест. Фото: СК Выбор

Жители нового квартала сразу смогут воспользоваться возможностями многофункционального социального кластера. В районе Московского проспекта, улиц Шишкова и Ломоносова завершена работа над несколькими социальными объектами – уникальными в масштабах страны. Уже работает современная и самая большая в Черноземье поликлиника, а в День знаний состоялось открытие мега-школы на 2860 мест.

В этом же районе будут расположены сразу 6 детских садов, рассчитанных в общей сложности на 1000 мест, детская школа искусств на 1400 мест, спорткомплекс для занятий 42 видами спорта.

Многофункциональный «социальный кластер» – часть большого проекта по прогрессивному развитию городских территорий. Большое внимание уделено и созданию комфортной жилой среды.

Совсем скоро на земельном участке в 52 га рядом с современным образовательным комплексом появится новая достопримечательность – город-парк «Яблоневые сады».

В конце текущего года СК «ВЫБОР» планирует передать ключи от квартир собственникам первых двух домов

Фото: СК Выбор

Почему новый район получил статус «города-парка», объяснили в строительной компании «ВЫБОР» – одном из ведущих застройщиков проекта. По словам специалистов, этому статусу соответствует уникальная локация и наличие многочисленных зеленых зон. Рядом с территорией строительства расположены лесопарк НИИ лесной генетики и селекции, ботанический сад ВГУ и Центральный парк. Этот район заслуженно является одним из самых экологичных в городе.

С одной стороны, рядом развитая среда, где есть все необходимое для комфортной жизни и бизнеса, с другой – большой лесной массив. Такое сочетание позволит жителям поддерживать баланс между ритмом мегаполиса и уединённым спокойствием на лоне природы, полагают в компании.

В ЖК «Яблоневые сады» зеленая волна получила творческое развитие. Центральной осью застройки станет «парк-променад» протяжённостью 1,2 километра, а на всей территории появятся скверы и сеть велодорожек. Сохраняя традиции, проектировщики предусмотрели посадку плодовых деревьев, которые создадут атмосферу загородного уюта.

СК «ВЫБОР» предлагает в этом ЖК квартиры как с черновой, так и чистовой отделкой (по технологии ОБД). Напомним, эта технология строительства дома из готовых блок-комнат позволяет покупателям в рекордно короткие сроки получить квартиру с современной чистовой отделкой и не тратить время на ремонт.

Технология строительства дома из готовых блок-комнат позволяет покупателям в рекордно короткие сроки получить квартиру с современной чистовой отделкой и не тратить время на ремонт.

Фото: СК Выбор

Чтобы покупателям было легче составить полное представление о своем будущем жилье, СК «ВЫБОР» проводит ознакомительные экскурсии в шоу-румы на территории строящегося города-парка «Яблоневые сады». Демонстрационные пространства позволяют своими глазами увидеть, как будет выглядеть квартира, построенная по технологии завода «ВЫБОР-ОБД»: оценить габариты, качество отделки и возможности по расстановке мебели.

Отдельно следует отметить удобство и функциональность планировочных решений. Представители застройщика сообщили, что в настоящее время к продаже доступны квартиры на любой запрос.

Продолжить знакомство с городом-парком можно на сайте жк-яблоневые-сады.рф.

Застройщик: ООО СЗ ВЫБОР-ЗАПАД, проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

ООО СЗ "ВЫБОР - ЮГ"