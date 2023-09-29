По факту обрушения штукатурки на петербурженку возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту обрушения штукатурного слоя на жительницу города, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Дело открыто по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В ведомстве указали, что часть потолка обрушилась при ведении строительных работ в доме на переулке Нестерова, в ходе которых сотрудники нарушили правила безопасности на объекте.

«В результате этого 45-летней женщине были причинены множественные ссадины лица, а также ущерб имуществу в крупном размере»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи приступили к специальным мероприятиям для выяснения деталей инцидента. Ранее «Ъ-СПб» писал, что этим моментом заинтересовалась прокуратура Петроградского района.

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