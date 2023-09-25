Прокуратура Петербурга изучит обрушение штукатурки в переулке Нестерова

В одной из квартир жилого дома в Санкт-Петербурге по адресу переулок Нестерова, 9 с потолка упал слой штукатурки, в связи с чем прокуратура Петроградского района проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба ведомства опубликовала снимки, сделанные в жилой комнате квартиры. На них видно, что на полу лежит кусок штукатурного слоя, а предметы в комнате, в том числе кровать, покрыты пылью. После обрушения на потолке обнажилась деревянная конструкция.

«В настоящее время специалистами управляющей компании проведены работы по отбитию слабодержащих элементов штукатурного слоя, а также обследована поверхность потолка по всей квартире»,— указали в прокуратуре.

Ранее в петербургских СМИ появились сообщения об обрушении штукатурки в жилом доме. Слой штукатурки обрушился на лицо женщины, пока она спала. Женщина рассказала журналистам, что от удара потеряла сознание. Она предположила, что дело в ремонтных работах. В Фонде капремонта Петербурга «Фонтанке» сообщили, что рабочие трудятся только на кровле дома, тогда как часть потолка упала на первом этаже, к тому же в тот момент специалисты не предпринимали никаких действий.

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