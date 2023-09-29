Главу департамента городского хозяйства Тольятти отправили под домашний арест

Центральный районный суд Тольятти отправил руководителя департамента городского хозяйства мэрии Максима Кузахметова под домашний арест. Информацию «Ъ» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация городского округа Тольятти Фото: Администрация городского округа Тольятти

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В прошлом году в Тольятти на гражданина упало дерево, он скончался. Следствие установило, что это произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками мэрии.

Как выяснили правоохранители, Максим Кузахметов знал об этом и поручил подготовить подложные документы о том, что «упавшее дерево являлось сухостоем», а его вырубка была поручена МБУ «Зеленстрой». Таким образом, чиновник «создал условия для привлечения к уголовной ответственности» работников «Зеленстроя» и помог избежать привлечения к уголовной ответственности работников мэрии, считает следствие.

Подробнее – в материале «Ъ-Волга» «Упавшее дерево привело к делу».

Ани Айвазян