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Главу департамента городского хозяйства Тольятти отправили под домашний арест

Центральный районный суд Тольятти отправил руководителя департамента городского хозяйства мэрии Максима Кузахметова под домашний арест. Информацию «Ъ» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Фото: Администрация городского округа Тольятти

Фото: Администрация городского округа Тольятти

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В прошлом году в Тольятти на гражданина упало дерево, он скончался. Следствие установило, что это произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками мэрии.

Как выяснили правоохранители, Максим Кузахметов знал об этом и поручил подготовить подложные документы о том, что «упавшее дерево являлось сухостоем», а его вырубка была поручена МБУ «Зеленстрой». Таким образом, чиновник «создал условия для привлечения к уголовной ответственности» работников «Зеленстроя» и помог избежать привлечения к уголовной ответственности работников мэрии, считает следствие.

Подробнее – в материале «Ъ-Волга» «Упавшее дерево привело к делу».

Ани Айвазян

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