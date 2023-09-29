В Ярославле нашли подозреваемого в избиении отца задержанного депутата

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 36-летнего мужчины, который избил пожилого мужчину на Советской площади. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

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По данным источника «Ъ-Ярославль», пострадавший — известный ярославский экономист и преподаватель Владимир Тамаров. Ему 81 год. Также Владимир Тамаров является отцом депутата Рыбинского муниципального совета Виктора Тамарова, который был сегодня арестован по подозрению в получении взятки.

В пресс-службе УМВД рассказали, что 25 сентября в полицию поступило заявление о том, что вечером на Советской площади неизвестный ударил его несколько раз бутылкой. Оперативники установили 36-летнего подозреваемого. Тот пояснил, что между ним и потерпевшим произошел конфликт, в результате чего началась драка.

«Следственным отделом ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения»,— сообщили в УМВД.

Владимир Тамаров родился в 1942 году. Работал директором приборостроительного завода, управляющим банками. Кандидат экономических наук.

Алла Чижова