«Яндекс» сменил технических директоров «Поиска», «Райдтеха» и рекламы

Российская компания «Яндекс» объявила о новых назначениях в технических блоках «Поиска», «Райдтеха» и рекламных технологий. Техническим директором «Поиска» стал Алексей Гусаков, «Райдтеха» — Илья Рубин, рекламы — Валерий Стромов. Об изменениях в компании сообщила пресс-служба «Яндекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Алексей Гусаков будет курировать развитие языковых моделей и внедрение нейросетей в сервисы «Яндекса». До этого он возглавлял направление машинного интеллекта и исследований в «Поиске». Он закончил мехмат МГУ и пришел в компанию в 2015 году. Разработал первую нейросеть «Поиска», которая стала основой алгоритма «Палех». Руководил командой «Алисы» и координировал разработку голосовых технологий. Под его руководством «Яндекс» выпустил языковую модель YandexGPT и диффузионную нейросеть, на базе которой работает «Шедеврум».

Валерий Стромов, ставший техническим директором рекламных технологий, три года до этого отвечал за развитие внутренней инфраструктуры рекламы «Яндекса». Помимо развития рекламных сервисов он создал систему для внедрения нейросетевых моделей. В качестве директора он будет развивать рекламную ML-платформу и улучшать сервисы рекламы. Валерий Стромов закончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Пришел в компанию 2016 году.

«Райдтех» возглавит Илья Рубин, который будет отвечать за развитие сервисов «Такси», «Драйв» и «Самокатов», а также помогать запускать новые продукты. Он окончил факультет информатики и систем управления МГТУ имени Н. Э. Баумана, пришел в компанию в 2005 году. Готовил к запуску «Яндекс Музыку», руководил разработкой первой версии браузера «Яндекс», работал в команде ранжирования в «Поиске». Последние семь лет был техническим директором маркетплейса Joom.

Алексей Гусаков и Валерий Стромов подчиняются директору бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий Дмитрию Масюку, а Илья Рубин — руководителю «Райдтеха» Александру Аникину.

Анастасия Ларина