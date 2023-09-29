Доход S7 от полетов в Новосибирске сравнялся с московской выручкой

Доход авиакомпании S7 от полетов из Новосибирска в 2023 году стал сопоставим с выручкой от рейсов из Москвы. Авиаперевозчик изначально работал в Новосибирске, после авихаб был создан в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В 2016 году мы уже были в Москве, мы уже были не "Сибирь", а S7, и настало немножко другое время, и мы тогда поняли: чтобы сделать свою уникальную нишу, нужно идти обратно в регион. Тогда мы взяли региональные самолеты Embraer и поняли, что нам пора возвращаться домой в Новосибирск, и мы начали еще более активно развивать новосибирский хаб», - рассказала совладелица группы Татьяна Филева на саммите FWD. Woman Summit (цитата по Интерфакс»).

Госпожа Филяева отметила, что авиаперевозчик за время своей работы связал больше количество городов, которые ранее не были связаны авиасообщением. Также она заявила, что S7 стал «компанией номер один, которая летает по объемам, минуя Москву».

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что количество маршрутов S7 из Новосибирска впервые превысило число рейсов из Москвы. Причиной стала смена фокуса перевозчиков – вместо закрытых направлений в Европу авиакомпании нарастили полеты по внутренним направлениям. По состоянию на 25 мая из московского аэропорта Домодедово S7 выполняла рейсы по 45 направлениям, из Новосибирска — по 71.

Компания выполняет рейсы по 137 направлениям в 74 городов. Авиаахабы компании работают в Новосибирске, Москве и Иркутске. В 2022 году компания перевезла более 16 млн человек (-10,1% к 2021 году).

Александр Киселев