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Коммерсантъ FM
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«Говорят, Smart смог поднять продажи своих крохотных машин»

Дмитрий Гронский — об авто в «Неудержимых»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие машины использовали создатели франшизы в фильмах и о том, какие результаты это принесло.

Фото: Millennium Films

Фото: Millennium Films

В российском прокате сейчас идут «Неудержимые 4» — оммаж боевикам 80-х, благодаря которым, собственно, и прославились актеры, формирующие звездный состав фильма. Но все четыре части франшизы смогли заработать существенную сумму не только благодаря Сильвестру Сталлоне, собравшему под свои знамена известных ветеранов, лихому сюжету и отлично исполненным и снятым трюкам.

В каждой киноленте был и автомобильный продакт-плейсмент — какая-никакая денежка в общую копилку. В последнем фильме это был кроссовый мотоцикл KTM, мечущийся по авианосцу. В первом — специально подготовленные старые пикапы Ford F100. Во вторых «Неудержимых» совершенно неожиданно появился двухместный Smart. Герои Брюса Уиллиса и Арнольда Шварценеггера садились в крохотную машину, тут же отрывали ей двери, чтобы те не мешали стрелять. Создатели фильма достигли небывалого комического эффекта, а автомобильная марка, как говорят, смогла поднять продажи своих крохотных машин.

В «Неудержимых 3» в одной из главных ролей снялся внедорожник Haval H8. Китайская автомобильная марка только успела появиться, как тут же отправилась покорять сначала Голливуд, а потом и кинопрокат в своей стране. В этой связи я с нетерпением жду, когда в отечественной кинопродукции, которая, говорят, переживает небывалый подъем, начнут за деньги появляться автомобили из Поднебесной. Дело вроде бы прибыльное, а они пока все больше сотрудничают с нашими чемпионками по фигурному катанию.

С другой стороны, есть определенный риск. В 2017 году начались съемки художественного фильма «Ампир V» — фэнтези по книге Виктора Пелевина. Так вот, все герои там должны были ездить на автомобилях Lexus. Пока снимали картину, у японской марки сменился модельный ряд, и получалось, что в фильме рекламируются старые машины. Потом была пандемия, когда кинотеатры не работали. Затем Lexus ушел с нашего рынка, а фильм не вышел на российские экраны. Не из-за Lexus конечно, а потому, что не получил прокатного удостоверения от Минкульта.

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