Райффайзенбанк сообщил о сбоях при переводе средств по номеру телефона

Райффайзенбанк предупредил о проблемах при денежных переводах по номеру телефона в мобильном приложении банка. Причина сбоя не названа. К 13:50 все сервисы восстановили работу.

«У нас сбой, и перевод по номеру телефона сейчас не работает. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить»,— говорится в сообщении банковского приложения.

Сейчас работа Райффайзен Онлайн полностью восстановлена. «Кратковременные сложности с проведением некоторых операций в мобильном приложении были вызваны внутренней технической неполадкой»,— пояснила «Ъ» пресс-служба банка.

Последний раз сбои в приложении Райффайзенбанк были в июле и июне.

Анастасия Ларина