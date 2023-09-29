Недалеко от «Екатеринбург-Экспо» нашли древнее захоронение и артефакты

На археологических раскопках в историческом поселении «Карасье озере X» в Октябрьском районе Екатеринбурга, которое находится недалеко от «Екатеринбург-Экспо», было найдено древнее захоронение, а также различные артефакты. Об этом на пресс-конференции рассказала старший научный сотрудник Центра археологии каменного века Института истории и археологии УрО РАН, кандидат исторических наук Екатерина Дубовцева.

Раскопки на «Карасьем озере» начались еще в 70-е годы XIX века. По словам Екатерины Дубовцевой, в рамках раскопок в 2023 году в этой местности было вскрыто 8,7 тыс. кв. м. почвы, более двух тыс. из них были в торфе. «На Урале таких крупных раскопок еще не проводилось, это был вызов для нашего института»,— заявила она.

«Мы зафиксировали результаты хозяйственной деятельности, начиная с 11 тыс. лет до нашей эры. Нашли металлургическую площадку — здесь было обнаружено огромное количество шлака, место, где изготавливали каменное орудие, обнаружили погребение — сейчас антропологи определяют, кто это был. Предварительно — это ребенок, который погиб», — пояснила на пресс-конференции Дубовцева.

Также ученые нашли каменные орудия, обломок костяного кинжала, рыболовные сооружения, поплавки, обломки весел, бронзовый топор и большое количество керамики. Все найденные артефакты принадлежат различным эпохам. В дальнейшем археологи больше не будут проводить раскопки в «Карасьем озере X», так как на данный момент памятник изучен полностью.

Напомним, ранее на археологических раскопках около заброшенного павильона «Цветы» в Екатеринбурге, где появится одноименный ресторан, нашли деревянные погреба, монеты, деревянную тарелку, кости животных, керамику и подпорку, которая позволяла повысить уровень берега.

Полина Хабарова

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