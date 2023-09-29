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В Самаре произошло массовое ДТП с американским спорткаром

Авария с участием шести автомобилей произошла в Самаре в пятницу утром. Происшествие случилось в 9:30 на Московском шоссе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водитель Chevrolet Camaro ехал в сторону ул. Ново-Вокзальная, «не обеспечил постоянного контроля за движением» машины и врезался в Hyundai Solaris, который двигался в направлении ул. Ново-Вокзальная. От удара Chevrolet Camaro отбросило на Lada Largus, которая отлетела на Volkswagen Jetta, а тот отлетел на стоявший на светофоре HAVAL. Затем китайскую иномарку отбросило на едущий впереди Hyundai Solaris.

После аварии к медикам обратились два человека: водители автомобилей Volkswagen и Hyundai. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Самарской области произошло смертельное ДТП. В Похвистневском районе столкнулись микроавтобус и «КамАЗ». Погибли два человека и пятеро пострадали. Позже появилась информация об еще одной жертве ДТП.

Георгий Портнов

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