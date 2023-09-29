В Самарской области в ДТП двое погибли и пятеро пострадали
Смертельная авария произошла в Самарской области в четверг вечером. ДТП случилось в Похвистневском районе на 151 км автодороги «Самара-Бугуруслан». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
На трассе столкнулись автомобили «КамАЗ» и Ford Transit. В результате происшествия от полученных травм скончались два человека. Еще пятеро госпитализированы.
На месте работают сотрудники полиции. По факту происшествия проводится проверка. Специалисты отключили электропитание автомобилей, чтобы избежать возгорания.
Ранее в Самарской области произошло другое смертельное ДТП. Женщина погибла в результате столкновения легковой машины и бензовоза.