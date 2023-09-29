«Новые люди» предложили оставлять старый номер паспорта при его замене

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» обратился в правительство с предложением оставить старый номер паспорта при замене документа. Он отправил письмо с предложением премьер-министру Михаилу Мишустину (есть у «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Даванков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владислав Даванков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно предложению вице-спикера Госдумы, при замене паспорта, за исключением замены или утраты, в новом документы будет старый номер паспорта, а также старые дата и место выдачи. При этом на 18–19-й страницах будет указана дата выдачи нового паспорта.

Объясняя необходимость своей инициативы, вице-спикер указывает, что процедура замены паспорта для многих граждан является обременительной в том числе потому, что в этом случае необходимо вносить новые данные во все документы и онлайн-сервисы.

При этом вице-спикер обратил внимание, что страховой номер индивидуального лицевого счета и индивидуальный номер налогоплательщика присваивается гражданину один раз в жизни и не подлежит замене. По его мнению, инициатива также станет очередным этапом подготовки к переходу на цифровые паспорта.

Анастасия Ларина