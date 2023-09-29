Ставропольца осудили за попытку сбыть 5 кг наркотика в Тамбовской области

В Тамбовской области суд признал 26-летнего жителя Ставропольского края виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц (ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ). Он был приговорен к 15 годам колонии строгого режима, сообщила прокуратура региона. Имя фигуранта не раскрывается.

Установлено, что в октябре 2022 года ставрополец получил от подельника информацию о нахождении тайника-закладки с оптовой партией наркотика. Приехал в деревню Крутая Жердевского района и забрал оттуда более 5 кг «синтетики». Затем Lada Granta, которой управлял мужчина, оставили сотрудники отдела МВД по Жердевскому району. Осматривая салон автомобиля, они обнаружили рюкзак с наркотиками.

Ранее курянин получил 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками, подготовку диверсии и госизмену.

Алина Морозова

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