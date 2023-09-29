Ярославцам рекомендовали носить маски в поликлиниках и больницах

В ярославских больницах масочный режим обязателен только для медперсонала, а для пациентов — носит рекомендательный характер. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ярославской области Наталья Морозова в ходе прямого эфира «Центра управления регионом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Сабаева Фото: Дарья Сабаева

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области с 20 сентября введен масочный режим на территории медицинских организаций из-за роста заболеваемости острой вирусной инфекции и гриппом. Также вводится обязательная термометрия каждого пациента и разделение потоков больных.

В ходе прямого эфира замминистра Наталья Морозова пояснила, что масочный режим ввели, чтобы предотвратить распространение инфекций, однако обязателен он не для всех.

«Если масочный режим вводится приказом министерства и Роспотребнадзора, это обязательная мера. А сейчас пока масочный режим в медицинских организациях обязателен только для медицинских сотрудников, но желателен все-таки и для пациентов, потому что маски — это, в первую очередь, защита собственного здоровья»,— прокомментировала госпожа Морозова.

Алла Чижова