В Самарской области суд отказал жителям в пересмотре решения о строительстве кладбища

Самарский областной суд отказал жителям Кривого озера (Красноярский район) в пересмотре правомерности решения о размещении кладбища на въезде в село. Об этом в соцсетях сообщило движение «Сохрани Жизнь».

В начале сентября Роспотребнадзор пришел к выводу, что участок в Красноярском районе, где планируется построить кладбище, не соответствует СанПиН. Площадка имеет уклон в сторону села Кривое Озеро. Влажность грунта указанного участка с глубины от 1 до 5 м превышает 18%, а подземные воды вскрыты на глубине от 1,5 м до 2,5 м. Согласно экспертному заключению, площадка является подтопляемой.

«Судья решила, что данного заключения недостаточно для того, чтобы рассмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Жители считают, что при первоначальном рассмотрении дела их права были нарушены и была допущена судейская ошибка. Рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам позволило бы ее исправить»,– говорится в сообщении. Жители планируют оспаривать решение суда.

Подробнее – в материале «Ъ-Волга» «Роспотребнадзор не одобрил места захоронения».

Ани Айвазян