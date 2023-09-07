Роспотребнадзор не одобрил места захоронения

Роспотребнадзор пришел к выводу, что участок в Красноярском районе, где планируется построить кладбище и крематорий, не соответствует СанПиН.Площадка имеет уклон в сторону села Кривое Озеро. Влажность грунта указанного участка с глубины от 1 до 5 м превышает 18%, а подземные воды вскрыты на глубине от 1,5 м до 2,5 м. Согласно экспертному заключению, площадка является подтопляемой. В августе жители Красноярского района записали видеообращение губернатору Дмитрию Азарову с просьбой отменить решение о строительстве крематория и кладбища. Ранее прокуратура также оспаривала это решение в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка под строительство кладбища имеет уклон в сторону села Кривое Озеро, отмечают в Роспотребнадзоре

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Площадка под строительство кладбища имеет уклон в сторону села Кривое Озеро, отмечают в Роспотребнадзоре

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области выдал экспертное заключение, согласно которому размещение кладбища на участке в Красноярском районе, с.п. Хорошенькое не соответствует государственным санитарным нормам и правилам (СанПиН). Документ опубликован в соцсетях.

Согласно технической документации, участок имеет уклон в сторону села Кривое Озеро. В селе водоснабжение осуществляется одной водозаборной скважиной № 92 глубиной 45 м. Движение подземных вод от обследуемого участка осуществляется в северо-, северо-западном направлении в сторону Кривого Озера и водозаборной скважины, подчеркивают специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, влажность грунта указанного участка с глубины от 1 до 5 м превышает 18%, а подземные воды вскрыты на глубине от 1,5 м до 2,5 м. Согласно экспертному заключению, площадка является сезонно ­подтопляемой.

• Участок под строительство крематория и кладбища отдан в аренду ООО «Комбинат услуг второго типа». (КУВТ). Компания занимается организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг. Бенефициары организации — Виталий Одикадзе, ООО «ПОМОЩЬ» и Михаил Лазарев. Директор ООО «КУВТ» — Виталий Одикадзе.

Как отмечают жители Кривого Озера, на карте видно, что совсем рядом находится река Сок, и все, кто находится ниже по течению, могут пострадать от реализации этого проекта: «Инвесторы все равно могут захотеть продолжить реализацию этого проекта, как это было после нахождения на участке, отведенном под крематорий, объекта культуры федерального значения, поэтому местные жители будут продолжать отстаивать свои права на благоприятную среду проживания».

В августе жители Красноярского района записали видеообращение губернатору Дмитрию Азарову с просьбой отменить решение о строительстве крематория и кладбища в с.п. Хорошенькое вблизи села Кривое Озеро. Они предлагали найти другое место. Однако никакой реакции от правительства региона не поступило.

«В преддверии выборов губернатора жители села Кривое Озеро Красноярского района узнали о том, что Дмитрий Азаров одобрил постройку крематория вблизи их села»,— говорилось в сообщении к видеоролику. В комментариях к сообщению администрация Красноярского района указала, что для строительства таких объектов, как крематорий, необходимо проведение ряда экспертиз: «Но по закону они проводятся на определенных стадиях градостроительного процесса (разработка проектной документации, получение разрешения на строительство). Сейчас данные работы на участке не проводятся».

Ранее жители Красноярского района и прокуратура уже просили отменить решение о строительстве крематория. С соответствующим требованием надзорный орган обращался в суд. Однако апелляционный суд оставил в силе определение первой инстанции, которая отказала в отмене решения о строительстве крематория. В частности, прокуратура указывала на то, что при выборе участка не учитывались гидрогеологические характеристики, особенности рельефа местности, предельно допустимые экологические нагрузки на окружающую среду и санитарные правила и нормы. Кроме того, жителей не оповестили о публичных слушаниях по изменениям в генплан сельского поселения.

В конце июля на участке под строительство крематория нашли объект исторического наследия. Специалисты установили, что в границах участка частично расположен ОКН «Земляной вал „НовоЗакамская черта“ 18 века в Красноярский и Сергиевский районы». Вал входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Новая Закамская линия». В УГООКН отметили, что охранные зоны на объекте культурного наследия не разработаны, и потребовали обеспечить его сохранность при строительстве крематория.

Ани Айвазян