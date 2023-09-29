В Новороссийске 4 октября включат сирены для проверки

В Новороссийске 4 октября проведут комплексную проверку готовности систем оповещения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности. При его запуске жители должны включить любой из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов, первую программу «Радио России» на проводных приемниках или канал «Радио России» в эфирном вещании. Там должно прозвучать специальное сообщение.

Запуск электросирен будет производиться с 10:35, а перехват телерадиотрансляции с 10:43. В это же время системы оповещения будут проверять в Армавире.

Татьяна Ручкина

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