В Армавире в октябре проверят системы оповещения населения

В Армавире проведут проверку систем оповещения населения 4 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Запуск электросирен будет проводится с 10:35, а перехват телерадиотрансляции с 10:43. При звуке электросирен просьба сохранять спокойствие»,— говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что звук сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности. В случае запуска звуковых сигналов населению необходимо включить телевизоры на любой из 10 общедоступных телеканалов либо настроить радиоприемники на канал вещания «Радио России», по которым будет передана специальная информация.

Анастасия Донскова

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