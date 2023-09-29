Ландшафтный дизайн, клумбы и аллеи - Нововоронежская АЭС продолжает украшать свой город

При поддержке Нововоронежской АЭС в городе Нововоронеж прошли экологические акции в рамках развития зеленой повестки. На территории Учебно-тренировочного пункта НВ АЭС состоялась высадка декоративных елей и деревьев. А у входа в учебный корпус Нововоронежского политехнического института - филиал НИЯУ МИФИ были разбиты клумбы из кустарников разных пород.

Фото: Юрий Холодов, пресс-служба НВ АЭС

«Нововоронежская АЭС поддерживает все инициативы по охране природы. Благодаря таким мероприятиям наш город становится более комфортным, зеленым и красивым. Повышение качества жизни работников станции и членов их семей входит в сферу наших интересов, поэтому обязательно продолжим работу в данном направлении», - отметил заместитель директора НВ АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Разбивку зеленых клумб с участием почетных гостей и студентов приурочили к 65-летию главного учебного заведения Нововоронежа - НВПИ - филиал НИЯУ МИФИ. Теперь кустарники символизируют год, когда колледж стал институтом. Об этом можно узнать на специально установленной рядом табличке.

«Будем обязательно ухаживать и расширять насаждения, сделав это достоянием всего вуза. Планируем организовать связь поколений, чтобы каждый год руководители НВ АЭС, первые лица города и наши выпускники, группы учащихся и преподаватели высаживали новые саженцы», - сказала руководитель Нововоронежского политехнического института - филиала НИЯУ МИФИ Елена Булатова.

Фото: Юрий Холодов, пресс-служба НВ АЭС

Реальное расширение экологической программы НВ АЭС по объединению интересов бизнеса и некоммерческих организаций подтвердило участие в акциях Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского и Воронежского областного отделения «Всероссийского общества охраны природы».

«Клумбы будут красивые и долговечные, если за кустарниками следить и правильно ухаживать. Наши специалисты окажут в данном вопросе всю необходимую поддержку. Это дело нужное и полезное, мы как лесоводы не можем остаться в стороне», - заявил заместитель директора ВНИИ «Лесной генетики, селекции и биотехнологий» (Воронеж) Юрий Мизин.

«Продолжаем зеленую повестку в рамках развития Нововоронежа. Пилотный проект НВ АЭС в единстве с Фондом Вернадского приносит хорошие результаты. Студенты теперь будут ухаживать за растениями, присылать фотоотчеты. Очень важно, что таким образом у нашей молодежи вырабатываются хорошие навыки экологической и социальной ответственности», - подчеркнула координатор по устойчивому развитию НВ АЭС, председатель Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации «ВООП», общественный инспектор Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Ольга Романова.