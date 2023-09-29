Житель Екатеринбурга, который угрожал ружьем прохожим, оказался экс-полицейским

Задержанный 41-летний екатеринбуржец, который целился из ружья в людей на улице Бардина, оказался бывшим сотрудником ГИБДД. Как сообщил порталу E1.ru источник в силовых структурах, бывший командир областного полка ГИБДД Александр Матвеенко ушел со службы около семи лет назад.

«Неплохой мужик, хороший командир был. Ушел из ГИБДД лет семь назад. Потом что-то случилось у него и начались проблемы с алкоголем. В этот раз, похоже, допился до "белочки". Поскольку он охотник, то дома было разрешенное оружие. Он целился из охотничьего карабина, который очевидцы приняли за снайперскую винтовку»,— передает издание слова источника.

Напомним, вооруженного мужчину на улице Бардина задержали вечером 26 сентября. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Сейчас он находится под стражей.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте