Петербургский депутат предложил освободить многодетные семьи от налога на две машины

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Павел Крупник предложил освободить многодетные семьи в России от уплаты налога на автомобили до двух единиц. Своей инициативой парламентарий поделился в личном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Член законодательного органа Петербурга решил заняться этим вопросом после общения с многодетной семьей Кирилловых, которая проживает в Пушкине и воспитывает 11 детей. Депутат отметил, что приложит усилия, чтобы Анастасия Кириллова получила звание «Мать-героиня».

«Обратился к руководителю Федеральной Налоговой службы РФ Егорову Д.В. с просьбой рассмотреть идею введения единых общефедеральных правил получения налоговых преференций на владение автомобилями многодетными семьями, а также расширения возможности льготного владения автотранспортом до двух единиц на семью»,— сообщил господин Крупник.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты Заксобрания Петербурга в третьем чтении приняли законопроект, который позволяет тратить материнский капитал на ДМС и платные медицинские услуги.

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