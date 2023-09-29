В лесах Воронежской области могут высадить красные дубы

Экспертная группа при управлении лесного хозяйства Воронежской области планирует обратиться в Рослесхоз с предложением о высадке в регионе красных дубов. Об этом сообщили в ведомстве. Эксперты считают, что это поможет восстановить лесфонд на фоне глобального изменения климата.

В управлении рассказали, что в Воронежской области, в частности, существенно снизился уровень грунтовых вод, что привело к общему ослаблению лесных насаждения и уменьшению процента приживаемости лесных культур. По мнению главы ведомства Вячеслава Оробинского, необходимо корректировать технологические процессы лесовосстановления и вводить в состав культур новые виды, которые менее подвержены инфекциям, чем существующие. К таким относится и красный дуб.

Вид также морозоустойчив, легко переносит боковое затенение, быстро растет и «высокоэстетичен», считают в управлении.

Ранее Контрольно-счетная палата Воронежской области заявила, что восстановление лесов региона последние десять лет осуществлялось «с недостаточной эффективностью».

О расследовании нарушений в воронежском лесном хозяйстве читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Дело вышло из рубки».

Алина Морозова

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