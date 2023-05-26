Восстановление лесов в Воронежской области десять лет шло не по плану

Контрольно-счетная палата (КСП) Воронежской области в 2022 году провела проверку реализации в регионе госпрограммы по развитию лесного хозяйства и пришла к выводу, что восстановление лесов в регионе последние десять лет производилось «с недостаточной эффективностью». Об этом сообщил председатель палаты Игорь Селютин, выступая с отчетом о ее деятельности на заседании комитета облдумы по бюджетной политике, налогам и финансам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, из общего количества высаженных с 2022 года лесных культур в лесной фонд было включено всего 11 %.

«Результаты аудита реализации госпрограммы показали недостаточную эффективность проводимой работы по лесовосстановлению, что не позволяет достичь необходимых темпов воспроизводства лесов»,— говорится в отчете, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье».

Вместе с тем КСП считает, что и существующие ресурсы для повышения эффективности использования лесов. По данным палаты, в регионе пользователям было предоставлено только 42 % от общей площади лесов: «На оставшуюся часть отсутствуют актуальные материалы лесоустройства, что не позволяет осуществлять на этих площадях заготовку древесины и получать доходы в бюджет».

Как сообщил на недавнем заседании Воронежской областной думы председатель КСП, эти проблемы уже были рассмотрены на заседании межведомственной рабочей группы под председательством губернатора Александра Гусева. «Ряд текущих недостатков сейчас успешно устраняется, в том числе снижается задолженность по платежам за аренду лесов, совершенствуется механизм администрирования. Задолженность за 2022 год снизилась на 51%, с 67,2 до 34,7 млн руб.»,— сообщил глава областной КСП.

Сергей Калашников

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