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Коммерсантъ FM
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Россиянка Кудерметова обыграла польку Свёнтек в четвертьфинале турнира в Токио

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла спортсменку из Польши Игу Свёнтек в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио. Игра завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

В полуфинале Вероника Кудерметова, которая занимает 19-е место в рейтинге WTA, сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой. В четвертьфинале Павлюченкова обыграла россиянку Екатерину Александрову (6:2, 7:5).

Ига Свёнтек потеряла лидерство в мировом рейтинге 11 сентября, когда проиграл белорусской теннисистке Арине Соболенко. Ига Свёнтек уступила звание первой ракетки мира впервые за 75 недель. Это был ее первый турнир после потери лидерства в рейтинге.

Турнир в Токио относится к категории WTA 500. Игры турнира проходят на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований превышает $780 тыс. В прошлом году чемпионкой была российская теннисистка Людмила Самсонова.

Анастасия Ларина

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