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Коммерсантъ FM
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Жителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Керчи по подозрению в госизмене. По данным ведомства, задержанный фотографировал колонны российских военных и отравлял их в чат-бот сотруднику управления разведки Минбороны Украины.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФСБ, крымчанин «инициативно» вступил в контакт с сотрудником разведки Украины и по его заданию делал фотографии и снимал на видео перемещения российской военной техники в зону боевых действий.

Кроме того, по данным ведомства, мужчина отправлял в чат-боты интернет-мессенджеров, которые используют украинские спецслужбы для сбора разведданных, информацию, «которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации».

Возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа по ст. 275 УК РФ. Задержанный заключен под стражу.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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