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В Самаре полиция вышла на рейд по грузовикам и маршрутным такси

Профилактический рейд проводится в Самаре на ул. Ново-Садовой в пятницу, 29 сентября. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

«Полицейские проверяют водителей грузовиков и пассажирского транспорта на наличие всех необходимых документов, а салоны маршруток — на соответствие количества пассажиров вместимости салона»,— говорится в сообщении.

Инспекторы следят за тем, чтобы в маршрутных такси в Самаре не перевозили пассажиров стоя. Ранее полиция провела другие рейды на дорогах региона. Во время них в Самарской области было выявлено более 60 пьяных водителей.

Георгий Портнов

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