В Самаре полиция вышла на рейд по грузовикам и маршрутным такси
Профилактический рейд проводится в Самаре на ул. Ново-Садовой в пятницу, 29 сентября. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
«Полицейские проверяют водителей грузовиков и пассажирского транспорта на наличие всех необходимых документов, а салоны маршруток — на соответствие количества пассажиров вместимости салона»,— говорится в сообщении.
Инспекторы следят за тем, чтобы в маршрутных такси в Самаре не перевозили пассажиров стоя. Ранее полиция провела другие рейды на дорогах региона. Во время них в Самарской области было выявлено более 60 пьяных водителей.