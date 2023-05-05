Бывший депутат муниципалитета Ярославля признан виновным в получении взяток

Бывший депутат муниципалитета Ярославля, экс-директор АО «Волна» Евгений Мясников признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, даче взятки председателю КУМИ мэрии Ярославля и злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Мясников

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Евгений Мясников

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Уголовное дело Евгения Мясникова рассматривал Дзержинский районный суд, сам бывший депутат признавал свою вину, еще на стадии следствия заключив досудебное соглашение. Накануне прокуратура предложила назначить подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы. Утром 5 мая суд признал Евгения Мясникова виновным по всем четырем эпизодам уголовного дела и приговорил к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ярославской прокуратуре уточнили, что по приговору подсудимый заплатит штраф в сумме 5 млн руб., также он лишен права занимать должности в органах власти и заниматься экономической деятельностью сроком на 7лет. Приговор Дзержинского районного суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в Ярославском областном суде.

Андрей Иванов