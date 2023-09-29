Число погибших из-за взрыва бензовоза в Карабахе достигло 170

Количество пострадавших в результате взрыва цистерны с топливом в Нагорном Карабахе 25 сентября выросло до 170 человек, сообщает портал 24News. Тела погибших перевезут в Армению для опознания и идентификации.

Взрыв в бензохранилище произошел на трассе Степанакерт—Аскеран. На заправочной станции выдавали бензин тем, кто уезжал из Нагорного Карабаха в Армению после того, как Азербайджан провел в регионе «антитеррористическую операцию». В результате взрыва пострадало около 300 человек. Рейсами ВКС РФ были эвакуированы 58 пострадавших.

О ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».

Милена Костерева