Алтайскому краю направят 200 млн рублей на капремонт водозаборов и скважин

Алтайский край получит в этом году 200 млн руб. из резервного фонда федерального правительства. Сумма указана в специальном распоряжении кабмина, подписанном 28 сентября.

Средства будут направлены на капитальный ремонт 56 объектов водоснабжения. В их числе водозаборные скважины и водонапорные башни.

Согласно сообщению правительства РФ, решение о выделении средств было принято по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Сибирь и на Дальний Восток. Она состоялась в июле 2023 года. С просьбой о направлении федеральных средств к главе правительства тогда обратился алтайский губернатор Виктор Томенко.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в середине сентября федеральное правительство выделило 300 млн руб. на завершение первого этапа реконструкции участка автодороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Это решение также было принято по итогам июльской рабочей поездки господина Мишустина в восточную часть страны.

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Валерий Лавский