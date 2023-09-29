В Туапсе проверят системы оповещения нефтеперерабатывающего завода
29 сентября в Туапсе проведут плановую проверку готовности локальной системы оповещения ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: пресс-служба мэрии Туапсе
Проверка пройдет в 10:00. В это время в городе включат электрические сирены и голосовое оповещение по громкой связи о проводимой проверке.
4 октября работу систем оповещения проверят в Армавире. Запуск электросирен будет проводиться с 10:35, а перехват телерадиотрансляции с 10:43.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram