В Туапсе проверят системы оповещения нефтеперерабатывающего завода

29 сентября в Туапсе проведут плановую проверку готовности локальной системы оповещения ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Туапсе Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

Проверка пройдет в 10:00. В это время в городе включат электрические сирены и голосовое оповещение по громкой связи о проводимой проверке.

4 октября работу систем оповещения проверят в Армавире. Запуск электросирен будет проводиться с 10:35, а перехват телерадиотрансляции с 10:43.

Татьяна Ручкина

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