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«Атлас Девелопмент» показал, как застроит высотными домами участок на Белинского

Уральская компания «Атлас Девелопмент» планирует построить новый жилой комплекс в границах улиц Белинского — Саввы Белых — Шатурской — Онежской. Как рассказали «Ъ-Урал» в компании, жилая застройка будет представлять пять односекционных домов переменной этажности, которые объединены наземным паркингом в уровне первого этажа.

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Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

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Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Этажность комплекса составит от 16 до 32 этажей. На первом этаже жилых домов располагаются входные группы, места общего пользования и коммерческие помещения. Паркинг будет расположен внутри проектируемого участка. Въезд в него будет осуществляться со стороны улицы Шатурская. Двор разобьют на кровле паркинга — в уровне второго этажа. Над проектом работает архитектурное бюро «Гордеев-Демидов».

Отметим, что рядом девелопер строит свой проект 4YOU. В этом же районе компания выкупила ТРК «Дирижабль».

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