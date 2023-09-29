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«Ростех» создал отечественный фотомодуль на кристалле для высокоточного оружия

Холдинг госкорпорации «Ростех» «Росэлектроника» разработал матричные фотомодули на основе кристаллов кремния. Их можно будет применять для наведения высокоточного оружия. О новинке сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Фото: Ростех

Фото: Ростех

Для новых фотомодулей характерно низкое энергопотребление 60 мВ. «Видимость» фотомодулей составляет 400–900 нм, благодаря чему их можно использовать для получения изображения в любое время суток.

Фотомодули выдают картинку разрешением 1280х1024 пикселя. Модули можно применить в составе систем видеомониторинга, сканирования, а также для наведения высокоточного оружия. Созданы модули полностью из российских комплектующих.

«Найденные технические решения будут использоваться при модернизации существующих и разработке новых видеосистем военного и гражданского назначения»,— сообщили в «Ростехе». До конца 2023 года на основе этих модулей представят миниатюрную камеру для технического зрения.

Анастасия Ларина

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