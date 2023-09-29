Спрос на водителей такси и работников сельского хозяйства может снизиться

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий рассказал ТАСС, что спрос на водителей такси, курьеров и специалистов в сфере сельского хозяйства может снизиться в России из-за цифровизации отраслей. При этом он отметил, что такая тенденция открывает и новые возможности для переквалификации под другие профессии.

По словам господина Талбацкого, спрос на водителей будет сокращаться в ближайшей перспективе из-за развития беспилотного транспорта. Он привел в пример снижение востребованности в диспетчерах такси — теперь люди делают заказы преимущественно через цифровые сервисы.

«Понятно, что это не будет носить сейчас очень масштабного применения и мы в 2025 году увидим, как по Москве ездит исключительно беспилотное такси, но вместе с тем эта тенденция будет набирать оборот»,— сказал он в кулуарах Всероссийской недели охраны труда, проходящей в парке науки и искусства «Сириус» (26–29 сентября).

Спрос на курьеров, по мнению Яна Талбацкого, также снизится из-за развития доставки без участия человека. Сокращение востребованности сотрудников в сфере сельского хозяйства уже происходит за счет развития техники и производства. «Например, сейчас можно увидеть на полях автоматические системы полива, когда не требуется человек, требуется лишь оператор, который закладывает определенную программу. Точно так же можно видеть технику без водителей, которая убирает или производит определенные сельхозработы»,— рассказал господин Талбацкий.

26 сентября министр труда и социальной защиты Антон Котяков также сообщал об ожидаемом снижении спроса на специалистов в сфере сельского хозяйства из-за роста производительности труда. Он отметил, что спрос будет расти на специалистов в обрабатывающей промышленности, а также в отраслях науки и IT. 21 сентября президент Владимир Путин поручил правительству начать выпускать прогноз по потребности в кадрах для российской экономики с 2024 года. Отмечалось, что поручение о ежегодной подготовке пятилетних прогнозов по кадровым потребностям вызвано «рекордно низкой безработицей».

Подробнее — в материале «Ъ» «Прогноз работы».