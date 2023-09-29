На Кубани на восстановление поголовья свиней после АЧС потребуется год

На восстановление прежней численности свиней в Краснодарском крае после вспышки африканской чумы понадобится как минимум год. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на полномочного представителя губернатора региона Вячеслава Легкодуха.

Он отметил, что вспышки АЧС не могут существенно повлиять на мясной рынок в регионе, поскольку вирус коснулся небольшого числа поголовья. По его словам, всего на мясном рынке Кубани свинина занимает 20%. Поголовье свиней в регионе составляет около 650 тыс. голов.

«Даже если мы потеряем около 10% от поголовья, то мы получаем 2% мясного прилавка, поэтому на мясной прилавок это не отразится, если и отразится, то это будет спекулятивное передергивание продавцами или покупателями, как было с топливом, например», — отметил Вячеслав Легкодух.

С начала сентября на фермах Краснодарского края фиксируют вспышки АЧС. По данным Национального сообщества агростраховщиков (НСА), очаги заражения уже выявлены в Краснодаре, Выселковском, Кущевском, Крыловском, Тихорецком, Брюховецком, Калининском и Ленинградском районах. Организация оценивает ущерб от вспышки АЧС в регионе в 500 млн руб.

Татьяна Ручкина

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