Безработица в Удмуртии составила 0,5% по итогу августа
В Удмуртии по итогу августа зарегистрировало 3,7 тыс. безработных жителей, что составляет 0,5% рабочей силы. По данным Удмуртстата, данный показатель стал меньше в сравнении с прошлым годом.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
При этом в регионе на конец августа открыто 22,7 тыс. вакансий, таким образом потребность организаций в работниках остается высокой.
Напомним, министр социальной политики Удмуртии Ольга Лубнина ранее сообщила, что в регионе ведется комплексная работа по привлечению кадров. Жителей обучают, помогают в повышении квалификации и заключения договоров, а также привлекают людей из других регионов.