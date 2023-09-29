Безработица в Удмуртии составила 0,5% по итогу августа

В Удмуртии по итогу августа зарегистрировало 3,7 тыс. безработных жителей, что составляет 0,5% рабочей силы. По данным Удмуртстата, данный показатель стал меньше в сравнении с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При этом в регионе на конец августа открыто 22,7 тыс. вакансий, таким образом потребность организаций в работниках остается высокой.

Напомним, министр социальной политики Удмуртии Ольга Лубнина ранее сообщила, что в регионе ведется комплексная работа по привлечению кадров. Жителей обучают, помогают в повышении квалификации и заключения договоров, а также привлекают людей из других регионов.