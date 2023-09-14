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В Удмуртии порядка 3,5 тысяч безработных жителей

В Удмуртии на сегодняшний день зарегистрировали порядка 3,5 тыс. безработных жителей при свободных 22,6 тыс. вакансий. Наиболее востребованы специалисты на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщает министр социальной политики и труда региона Ольга Лубнина.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как рассказала госпожа Лубнина, в настоящее время работа по привлечению кадров ведется комплексно. Жителей обучают, помогают им в повышении квалификации и заключения договоров, а также привлекают людей из других регионов. «Вакансии найдутся для всех, не только для работников ОПК, но и в других отраслях»,— подчеркнула министр.

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