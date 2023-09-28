В Самарской области женщина погибла в ДТП с легковой машиной и бензовозом

Смертельное ДТП произошло в Самарской области в четверг утром. Происшествие случилось около 6:00 (MSK+1) на 35 км автодороги «Р-229» в Волжском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По информации полиции, женщина-водитель автомобиля LADA Kalina выехала со второстепенной дороги на главную и столкнулась с пустым нефтевозом Sitrak. В результате происшествия автомобилистка получила травмы и была госпитализирована. Она скончалась в больнице.

На месте аварии работает полиция. По факту случившегося проводится проверка.

Георгий Портнов