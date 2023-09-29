Миронов: СРЗП готова выдвинуть кандидатуру Путина на выборах президента

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил о готовности всех членов партии «не просто поддержать», а выдвинуть в качестве кандидата на президентские выборы действующего главу государства Владимира Путина. Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года.

«Мы будем не то что поддерживать, мы выдвинем Владимира Владимировича Путина. Мы же за это и проголосовали на съезде, что мы не поддержим, а выдвинем как от нашей партии. Он пойдет скорее всего как независимый. Но выдвинуть нам это не мешает»,— рассказал «РИА Новости» Сергей Миронов, говоря о планах партии поддержать кандидатуру действующего президента на выборах-2024.

7 мая 2018-го начался четвертый президентский срок Владимира Путина. До этого он становился президентом в 2000, 2004 и 2012 годах. Согласно внесенным в Конституцию России в 2020 году поправкам, Владимир Путин может избираться на новый срок. 12 сентября 2023 года в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что объявит о том, пойдет ли на новый срок, только после назначения выборов.