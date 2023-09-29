На Урале мошенники выманили у пенсионерки 280 тысяч и попросили утопить телефон

В Свердловской области мошенники выманили у 62-летней пенсионерки и Артемовского 280 тыс. руб. и попросили утопить и заморозить телефон, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным канала, женщине позвонили от имени дочи и ее адвоката и сообщили, что она попала в аварию и сбила человека. Для того, чтобы спасти дочь, пострадавшему нужно заплатить.

Пенсионерка поверила звонившим и через курьера передала 280 тыс. руб. Мошенники также попросили ее залить телефон водой и положить в холодильник, женщина так и сделала. Позже выяснилось, что дочь в ДТП не попадала. Полиция нашла курьера, который забирал деньги у пенсионерки.

По данным на начало сентября в Свердловской области с начала года зафиксировано 9,7 тыс. случаев телефонного мошенничества. Ущерб оценивается в 1 млрд руб., что на 400 млн руб. больше по сравнению с прошлым годом.

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