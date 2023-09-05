Телефонные мошенники похитили у свердловчан с начала года около 1 млрд рублей

В Свердловской области с начала года зафиксировано 9,7 тыс. случаев телефонного мошенничества, сообщил на пресс-конференции начальник управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Свердловской области полковник полиции Евгений Полупанов. По его словам, ущерб оценивается в 1 млрд руб., это на 400 млн руб. больше по сравнению с прошлым годом. Количество преступлений увеличилось на 20%.

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При совершении мошенничеств гражданам чаще всего предлагали легкие схемы заработка, высокую заработную плату, гибкий график трудоустройства или удачные инвестиции, а затем мошенники начинали интересоваться персональной банковской информацией.

По словам Евгения Полупанова, существует несколько основных схем мошенничества. Так, преступники по телефону представляются сотрудниками госучреждений или банков. Убеждали в том, что лицо с похожими персональными данными в другом городе хочет взять кредит. «Поэтому, чтобы обезопасить себя, потерпевшему необходимо взять кредит максимального размера и перевести деньги на безопасный счет»,— сказал он.

Другая схема работает через мессенджеры. В основном в telegram работнику поступали сообщения от якобы вышестоящего руководства о том, что пришел запрос от ФСБ о его компрометирующих денежных операциях. Часто мошенники использовали площадки с объявлениями «Авито» и «Юла».

«Категория потерпевших помолодела»,— добавил Евгений Полупанов. По его словам, потерпевшими все чаще становятся люди около 20 лет. Он подчеркнул, что каждый второй потерпевший знал о подобных видах мошенничества до того, как это произошло с ним. Полковник полиции объяснил это тем, что мошенники психологически подкованы.

Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко отметил, что единственным верным решением во всех ситуациях — прекратить разговор с мошенником.

Ранее Центробанк сообщал, что во втором квартале 2023 года банки зафиксировали 279,7 тыс. мошеннических операций. В период с апреля по июнь у клиентов было похищено 3,62 млрд руб. В то же время банкам удалось отразить 6,5 млн атак и сохранить на счетах клиентов 911 млрд руб.

София Ерюжева

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