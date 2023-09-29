Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на $300 млн

Члены Палаты представителей США подавляющим большинством одобрили новую помощь Украине в размере $300 млн. За проголосовали 311 членов Палаты против — 117 членов. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

Изначально $300 млн военной помощи были включены в законодательство о финансировании Пентагона на 2024 финансовый год. Это вызвало недовольство некоторых республиканцев.

Например, республиканец от Аризоны Энди Биггс предлагал исключить из проекта бюджета пункт о предоставлении Украине $300 млн. Однако его предложение поддержали только 104 конгрессмена, против выступили 330 человек.

Конгресс до 30 сентября должен закончить работу над бюджетом на следующий год или хотя бы принять временную резолюцию о финансировании правительства. Сенат предлагал сократить объем военной помощи Украине до $6 млрд вместо запрошенных Белым домом $24 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Разброд и шатдаун».

Анастасия Ларина