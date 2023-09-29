Скончался первый глава администрации Тюмени Геннадий Райков
Первый глава администрации города Тюмени Геннадий Райков скончался на 85 году жизни, сообщил информационный центр правительства Тюменской области утром 29 сентября. Геннадий Райков родился в Хабаровске, а в Тюмень переехал в 1977 году и работал главным инженером Тюменского моторного завода Минавиапрома СССР. Позже он занял должность директора.
Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ
В 1991 году указом президента Бориса Ельцина был назначен на должность главы администрации Тюмени. В отставку он ушел в 1993 году. Являлся почетным гражданином Тюмени. На протяжении нескольких созывов работал в Госдуме, после — членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В 2001 году он возглавил Народную партию, которая была создана на основе движения «Народный депутат». Как пишет «Ъ», в числе прочих законодательных инициатив господин Райков выступал за снятие моратория на смертную казнь и возвращение в уголовный кодекс статьи о наказании за гомосексуализм. В 2003 году члены Народной партии вошли во фракцию «Единая Россия». В следующем году Геннадия Райкова освободили от должности председателя.