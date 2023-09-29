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Коммерсантъ FM
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США обещают до $5 млн за помощь в раскрытии убийства кандидата в президенты Эквадора

Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о вознаграждении в размере до $5 млн за информацию о причастных к убийству кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо. Как уточняется в пресс-релизе Госдепа, деньги получат за данные, которые «помогут арестовать или осудить соучастников и организаторов» преступления.

«Я также объявляю о втором вознаграждении в размере до $1 млн за информацию, которая поможет установить личности или определить местонахождение любого лица, занимающего ведущую руководящую должность в транснациональной организованной преступной группировке, ответственной за убийство господина Вильявисенсьо»,— сказано в заявлении господина Блинкена.

Убийство Фернандо Вильявисенсио произошло 9 августа после митинга в столице Эквадора городе Кито. Три пули попали политику в голову. Ранения в ходе стрельбы получили еще девять человек. Президент Эквадора Гильермо Лассо из-за инцидента объявил режим чрезвычайного положения республиканского масштаба.

Подробности — в материале «Ъ» «"Они просто убили демократию"».

Лаура Кеффер

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