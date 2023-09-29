В центре Москвы перекрыто движение по ряду улиц

В центре Москвы сегодня, 29 сентября, с 00:01 до 21:00 временно закрыто движение на нескольких центральных улицах. Ограничения ввели в связи с проведением мероприятия, сообщил столичный Дептранс.

Движение закрыто:

на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади;

в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади;

на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста.

«Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что 29 сентября на Красной площади состоится концерт, посвященный годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил празднование годовщины, но не назвал точную дату.

Лаура Кеффер