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Коммерсантъ FM
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В центре Москвы перекрыто движение по ряду улиц

В центре Москвы сегодня, 29 сентября, с 00:01 до 21:00 временно закрыто движение на нескольких центральных улицах. Ограничения ввели в связи с проведением мероприятия, сообщил столичный Дептранс.

Движение закрыто:

  • на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади;
  • в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади;
  • на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста.

«Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что 29 сентября на Красной площади состоится концерт, посвященный годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил празднование годовщины, но не назвал точную дату.

Лаура Кеффер

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