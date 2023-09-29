Дзагоев перешел в греческий ФК «Ламия»

Греческий футбольный клуб «Ламия» заключил контракт с российским полузащитником Аланом Дзагоевым, сообщила пресс-служба клуба. По данным портала Transfermarkt, контракт рассчитан до июня 2024 года. Его сумма не приводится.

Дзагоеву 33 года, в 2008–2022 годы он выступал за ЦСКА. В составе команды он провел 395 матчей и забил 77 голов. Дзагоев трижды становился чемпионом России (в 2013, 2014, 2016 годах). С сентября 2022 года по июль 2023-го играл за казанский «Рубин», в составе которого провел 20 встреч, забил 3 гола. Полузащитник также сыграл за сборную России в 59 матчах и забил 9 мячей.

Лаура Кеффер