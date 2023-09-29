Для спасения Миши Коншина не хватает 527 671 руб.

Хирург-онколог Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого Казбек Савлаев (Москва): «У Миши злокачественная опухоль — остеосаркома правой плечевой кости. После шести курсов полихимиотерапии наметилась положительная динамика. Чтобы сохранить руку, мы планируем провести операцию по удалению опухоли и имплантировать мальчику раздвижной эндопротез. Протез изготавливают строго по индивидуальным меркам. После периода восстановления Миша сможет вести привычный образ жизни».

Стоимость эндопротеза 3 646 763 руб. Компания «Металлоинвест» внесла 1 215 588 руб., ее сотрудники и жители городов присутствия компании — еще 1 451 381 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 426 123 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 26 тыс. руб. Не хватает 527 671 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Мишу Коншина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Миши — Сергея Владимировича Коншина. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).